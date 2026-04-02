Últimas horas: Mr. Coffee salió a buscar el voto de los carlospacenses

A pocas horas del cierre de la votación, Mr. Coffee busca el apoyo de los vecinos de Villa Carlos Paz para seguir avanzando en el certamen nacional de Circuito Gastronómico, donde compite en la categoría Café de Especialidad.

En este tramo decisivo, cada voto cuenta y puede marcar la diferencia. La cafetería Mr. Coffee continúa participando del certamen organizado por Circuito Gastronómico, que reconoce a los Mejores Establecimientos Gastronómicos del 2025 en distintas categorías. La premiación se realizará el próximo 8 de abril, con el auspicio de la Agencia Córdoba Cultura.

En el tramo final del concurso, y con cierre de votación este 2 de abril, los jóvenes de Mr. Coffee decidieron salir a las calles para acercar su propuesta a vecinos y turistas, y sumar el apoyo del público carlospacense. Ofrecieron su café de especialidad en puntos icónicos y estratégicos de la ciudad como el Cerro de la Cruz, la peatonal, el Puente Centenario y otros sectores concurridos, invitando a la gente a degustar su producto y acompañar con su voto en el certamen.

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La iniciativa no solo permitió dar a conocer la calidad de su propuesta, sino también generar un contacto directo con la comunidad, reforzando el vínculo con quienes día a día eligen este espacio como referencia del café de especialidad en Villa Carlos Paz. Con locales ubicados en distintos puntos de la ciudad, Mr. Coffee se ha consolidado por su identidad, su pastelería artesanal y una experiencia cuidada en cada detalle, lo que hoy lo posiciona como uno de los representantes locales.

En estas últimas horas, el acompañamiento del público resulta clave. Quienes aún deseen apoyar a la cafetería pueden hacerlo hasta hoy, 2 de abril, ingresando al enlace oficial del certamen. De esta manera, Villa Carlos Paz suma un nuevo motivo de orgullo, con emprendedores locales que apuestan al crecimiento, la calidad y la cercanía con la gente.