Valle Hermoso homenajeó a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Valle Hermoso expresó su reconocimiento y homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida durante el conflicto bélico de 1982.

A través de un mensaje institucional difundido este 2 de abril, desde el municipio destacaron la valentía, el compromiso y el sacrificio de los soldados argentinos que participaron en la guerra, recordando con respeto y gratitud a quienes defendieron la soberanía nacional.

La fecha invita a reflexionar sobre uno de los episodios más significativos de la historia reciente del país y a mantener viva la memoria de los veteranos y caídos en combate.

Desde la Municipalidad reafirmaron además el histórico reclamo de soberanía sobre las islas, al señalar que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, en un mensaje que acompañaron con el tradicional lema Malvinas Argentinas.