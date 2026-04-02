Valle Hermoso inauguró un espacio para homenajear a los veteranos

Este 2 de abril se realizó en Valle Hermoso el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con la presentación de un nuevo espacio destinado a la memoria.

La actividad tuvo lugar en el sector del Polo Educativo, donde se descubrió una placa en homenaje a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en el conflicto.

Se trata del primer acto realizado en este lugar, que aún se encuentra en construcción y que será completado en los próximos meses como un sitio permanente de reconocimiento.

Del homenaje participaron excombatientes, la Banda de Música Municipal Crucero ARA Manuel Belgrano, scouts, instituciones educativas y vecinos de la localidad.