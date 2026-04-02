Veteranos ayudaron a Santiago Gutiérrez en su travesía al Machu Picchu

Los veteranos de Malvinas le entregaron indumentaria al deportista carlospacense Santiago Gutiérrez, quien viene de haber participado en el Tour de France y sueña con completar una histórica travesía al Machu Picchu.

El referente del deporte adaptado destacó el gesto de los ex combatientes y dijo que es «un estímulo más» para alcanzar los objetivos propuestos durante este 2026.

Será la primera vez que una persona realizará el recorrido con una handbike, marcando un hecho histórico.

«Voy a hacer una travesía muy particular en una de las siete maravillas del mundo. Comienza en Aguas Calientes, el pueblo ubicado al pie del Machu Picchu: largo desde la plaza central y subo hasta el santuario conocido como Las Ruinas. Son diez kilómetros y luego regreso a la plaza. Este desafío lo estoy organizando junto a la Municipalidad de Machu Picchu. Para mí es importante agradecer a Eliana Sota y Ricardo Bayona, del área de discapacidad, y al alcalde Elvis de la Torre Uñaccori»; reveló a El Diario.