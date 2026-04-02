Veteranos de Malvinas comparten su tradicional locro en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En el marco de los actos conmemorativos por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, los veteranos de guerra llevan adelante, como todos los años, un evento en el centro vecinal Cu-Cú de Villa Carlos Paz, donde entregan de manera gratuita porciones de locro a vecinos y visitantes.

La propuesta no solo convoca a compartir uno de los platos más tradicionales de la cultura argentina, sino también a mantener viva la historia. Durante la actividad, los excombatientes dialogan con los presentes y relatan experiencias personales, transmitiendo parte de su lucha y el significado de la gesta de Malvinas.

Entre los protagonistas de esta jornada se encuentran Ricardo Vélez y Francisco Cabrera.

La actividad se desarrollará hasta aproximadamente las 15:30 horas, brindando a todos la oportunidad de acercarse, compartir un plato caliente y, sobre todo, escuchar de primera mano las historias de quienes fueron protagonistas de uno de los capítulos más significativos de la historia argentina.

Este tipo de iniciativas refuerzan no solo el espíritu solidario, sino también el compromiso de mantener viva la memoria colectiva y el reconocimiento a los héroes de Malvinas.



