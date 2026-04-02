Video: la creciente arrasó un puente colgante en Villa Alpina

Villa Alpina. En la mañana de este jueves feriado, la localidad de Villa Alpina fue escenario de una nueva y contundente crecida del río Los Reartes, cuyo caudal aumentó de manera repentina y con una fuerza devastadora.

Según el video subido por el usuario de la cuenta de Facebook https://www.facebook.com/emilio.emiliano.98/reels, el fenómeno se hizo más intenso alrededor de las 11 de la mañana, momento en el que se registró el mayor volumen de agua descendiendo por el cauce. La potencia de la corriente no solo sorprendió a vecinos y visitantes, sino que también provocó nuevamente la destrucción del puente colgante peatonal, una estructura clave para la circulación en la zona.

