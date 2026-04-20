Amenazas en las escuelas: la Legislatura pide frenar reforma penal sobre denuncias

La Legislatura de Córdoba aprobó este lunes una serie de iniciativas vinculadas a la situación en escuelas y al debate sobre cambios en el Código Penal, en el marco de la sexta sesión ordinaria del período legislativo 2026.

Por un lado, el cuerpo expresó su preocupación ante reiteradas amenazas de violencia en establecimientos educativos de la provincia, especialmente tras episodios recientes donde circularon mensajes intimidantes sobre posibles ataques, lo que generó alarma en comunidades escolares.

En ese contexto, se solicitó al Ejecutivo provincial la implementación de una campaña de concientización y prevención, orientada principalmente a familias y estudiantes, con foco en el uso responsable de redes sociales y la detección temprana de conductas de riesgo.

Además, la Unicameral adhirió al 2 de mayo como Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar, con el objetivo de fortalecer la sensibilización en las instituciones educativas y promover entornos seguros.

En paralelo, la Legislatura fijó una posición institucional respecto a un proyecto de ley en tratamiento en el Senado de la Nación que propone modificar el Código Penal en materia de falsas denuncias vinculadas a la violencia de género.

A través de una resolución, se instruyó a los senadores nacionales por Córdoba a rechazar la iniciativa, al considerar que podría afectar el acceso a la justicia y debilitar los mecanismos de protección vigentes. En el debate, se hizo referencia a compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos de las mujeres, como la Convención de Belém do Pará.

Durante la misma sesión, también se aprobó una ley que declara a la ciudad de Bell Ville como “Capital Provincial de la Capia”, en reconocimiento a su tradición en la elaboración de este producto gastronómico regional.

La jornada legislativa fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y contó con la participación de representantes de distintos bloques, quienes expusieron sus posturas sobre los temas abordados.