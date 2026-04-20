APROSS suma un nuevo centro médico en Carlos Paz

Los afiliados de APROSS ya cuentan con una nueva opción de atención en Villa Carlos Paz tras la incorporación del Centro Médico Integral Nacqua, ubicado en San Martín 50. La medida busca ampliar la cobertura en el Valle de Punilla con más servicios y mayor cercanía.

El nuevo prestador brindará atención de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, con turnos que pueden gestionarse al 3541 336843. La propuesta incluye múltiples especialidades médicas y servicios de diagnóstico, fortaleciendo la atención ambulatoria en la región.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran medicina general, dermatología, cardiología, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, ginecología y obstetricia, nutrición, pediatría, traumatología, urología, oftalmología y otorrinolaringología.

Desde APROSS, su presidente Pablo Venturuzzi señaló que la incorporación de nuevos prestadores en el interior apunta a mejorar el acceso a la salud y dar respuestas concretas a las necesidades de los afiliados en cada región de la provincia.