Carlos Paz inaugura un circuito religioso sobre el Papa Francisco

Con motivo de conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio, mañana martes 21 de abril, a las 16 horas, se dejará inaugurado el «Camino de la Paz» en el Parque Estancia La Quinta de Villa Carlos Paz. Se trata de un nuevo circuito de turismo religioso que pone en valor el legado del Papa Francisco en la ciudad.

El recorrido atraviesa los lugares que solía frecuentar el recordado Sumo Pontífice durante sus años de formación religiosa.

La iniciativa surgió tras el fallecimiento del Papa cuando el municipio convocó a la Parroquia del Niño Dios a colaborar en un homenaje. Con el paso del tiempo, la propuesta creció con la idea de convertirse en un espacio permanente de valor turístico que busca mantener vivo su legado en Carlos Paz.

El cura párroco Alejandro Nicolás brindó detalles sobre cómo se gestó el proyecto y el sentido profundo que tendrá: «Esto nace como un gesto sencillo, pero con una intención muy grande, que no quede solo en un acto, sino que haya un lugar donde la gente pueda volver, encontrarse y recordar un mensaje que sigue siendo muy actual».

El Parque Estancia La Quinta guarda un vínculo directo con la historia de Francisco, quien pasó allí parte de su formación y también regresó en otros momentos de su vida. «Él caminó estos senderos, contempló esta naturaleza. Uno imagina que en ese contacto con lo simple, con lo creado, fue madurando ese pensamiento tan fuerte sobre el cuidado de la casa común»; explicó el sacerdote, en referencia a textos del libro biográfico «Laudato Si».

El «Camino de la Paz» se proyecta como un espacio abierto, pensado para toda la comunidad. «No es un lugar exclusivo para quienes participan de la vida de la Iglesia. Al contrario, es un espacio amplio, donde cualquiera puede venir a caminar, a hacer una pausa, a pensar, a encontrarse con otros o consigo mismo»; sostuvo el sacerdote, quien añadió: «Hoy más que nunca necesitamos espacios que nos unan. Que nos permitan mirarnos sin prejuicios, escucharnos y construir algo en común».

«Para mí es muy fuerte. Este lugar forma parte de mi historia. Yo hice mi camino vocacional acá, recé muchas veces en este entorno. Entonces poder hoy acompañar algo así me toca profundamente. Estamos hablando de un argentino que tuvo un rol enorme en el mundo, un hombre que predicó la paz, el encuentro, la fraternidad. Que haya pasado por acá y que podamos recordarlo de esta manera es muy significativo»; reconoció en diálogo con EL DIARIO.

Finalmente, dejó un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: «Son gestos simples, pero cargados de sentido. Ojalá esto nos ayude a ser una comunidad más unida, donde podamos confiar más unos en otros, darnos la mano y caminar juntos».

De esta manera, este circuito busca consolidarse como un nuevo punto de referencia en Villa Carlos Paz, donde el legado del Papa Francisco se transforme en acciones concretas de encuentro, reflexión y convivencia.