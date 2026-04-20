Un artista urbano internacional con sello cordobés

“Chuave” Fernández: de boletero en Carlos Paz a muralista en el Inter Miami

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
lunes, 20 de abril de 2026 · 01:29

EE.UU. Francisco “Chuave” Fernández nunca imaginó que su vida iba a cambiar de forma tan radical. De vender entradas en teatros de Villa Carlos Paz y trabajar en una agencia de autos en Córdoba, pasó a pintar murales en Estados Unidos, codearse con celebridades y formar parte del universo de Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi.
Su historia, atravesada por la persistencia y el arte, parece escrita para una serie. Pero, como él mismo resume, todo empezó con una decisión: volver a pintar.

 

Los años en pausa y el regreso al arte

“Empecé a pintar a los 13 años, pero a los 18 tuve que dejar. No pude seguir estudiando y me puse a trabajar”, contó en diálogo con Todo Noticias.
Durante siete años, el arte quedó en segundo plano. En ese tiempo, trabajó como boletero en Villa Carlos Paz y luego vendiendo autos en Córdoba para ayudar a su familia. Sin embargo, en 2019 retomó los pinceles con una idea clara: construir un estilo propio que tuviera un mensaje.
Así nació su sello característico, una “carita” que representa comunidad y pertenencia. “Quería hacer algo de lo que pudiera vivir toda la vida y que transmita algo”, explicó.

 

Foto: chuavevo/Instagram

 

De Villa Carlos Paz a Wynwood: el salto internacional

El punto de inflexión llegó con su participación en el Wynwood Mural Fest, uno de los eventos más importantes del arte urbano en Miami. Allí comenzó a ganar visibilidad en 2022 y 2023, lo que le permitió acceder a una visa de talento extraordinario.
A partir de ese momento, su carrera se aceleró: trabajó para la Fórmula 1, el Miami Open y marcas como Levi’s, además de colaborar con escuderías como McLaren.
Todo lo logró de manera autogestionada, incluso aprendiendo inglés “sobre la marcha”.

 

Un café, medialunas y una oportunidad inesperada

El vínculo con el Inter Miami surgió de una manera tan simple como inesperada. “Recibí a una gente en casa con café y medialunas, como somos nosotros en Córdoba. Resultó que eran de una empresa que terminó siendo sponsor oficial del Inter”, relató a Cadena 3.
Poco después, llegó la propuesta que cambiaría todo: pintar un mural en el estadio del club y participar en un comercial.
“Me dijeron que el video iba a salir en la pantalla del estadio. No lo podía creer”, recordó en TN.

 

En el VIP del Inter Miami: una experiencia surrealista

El trabajo no solo le dio visibilidad, sino acceso a espacios exclusivos. Su mural quedó en el sector VIP del estadio, y él mismo fue invitado a vivir la experiencia desde adentro.
“Había dos sectores: el VIP común y el VIP del VIP. Yo estaba al lado de Marc Anthony, en un sector subterráneo donde veías pasar a los jugadores por el túnel”, contó entre risas a Cadena 3.
También compartió momentos en cercanía con figuras como David Beckham y otros referentes del deporte y el espectáculo.
“Era muy loco, los tenías ahí nomás… veía todo como si fuera un sueño”, describió.

 

 

El arte como herramienta social

A pesar del crecimiento internacional, “Chuave” mantiene un fuerte compromiso con su comunidad en Córdoba. En 2020 impulsó campañas solidarias intercambiando obras por frazadas, lo que lo llevó a involucrarse con un comedor en barrio Autódromo.
“Empezó como una olla popular y hoy los chicos tienen piso, techo y baño gracias a la comunidad que armamos a través del arte”, explicó a Cadena 3.
Actualmente, el espacio —conocido como “Los Bajitos”— alimenta diariamente a entre 80 y 130 personas y sigue creciendo con nuevos objetivos de infraestructura.
“Si todos ayudamos, la Argentina posible existe”, afirmó.

 

El sueño pendiente: conocer a Messi

Instalado en Miami, donde vive con amigos cerca de Wynwood y tiene su propio estudio, Fernández sigue apostando a su identidad artística mientras se prepara para nuevos proyectos, incluso con la mira puesta en el Mundial 2026.
Sin embargo, hay un objetivo que todavía no cumplió: conocer a Lionel Messi cara a cara.
“Todavía no se dio, pero estoy seguro de que va a pasar”, dijo.
De Villa Carlos Paz al mundo, la historia de “Chuave” es la prueba de que el talento, combinado con constancia, puede abrir puertas impensadas.

Más de
Francisco “Chuave” Fernández muralista Inter Miami Villa Carlos Paz

Comentarios