“Chuave” Fernández: de boletero en Carlos Paz a muralista en el Inter Miami

EE.UU. Francisco “Chuave” Fernández nunca imaginó que su vida iba a cambiar de forma tan radical. De vender entradas en teatros de Villa Carlos Paz y trabajar en una agencia de autos en Córdoba, pasó a pintar murales en Estados Unidos, codearse con celebridades y formar parte del universo de Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi.

Su historia, atravesada por la persistencia y el arte, parece escrita para una serie. Pero, como él mismo resume, todo empezó con una decisión: volver a pintar.

Los años en pausa y el regreso al arte

“Empecé a pintar a los 13 años, pero a los 18 tuve que dejar. No pude seguir estudiando y me puse a trabajar”, contó en diálogo con Todo Noticias.

Durante siete años, el arte quedó en segundo plano. En ese tiempo, trabajó como boletero en Villa Carlos Paz y luego vendiendo autos en Córdoba para ayudar a su familia. Sin embargo, en 2019 retomó los pinceles con una idea clara: construir un estilo propio que tuviera un mensaje.

Así nació su sello característico, una “carita” que representa comunidad y pertenencia. “Quería hacer algo de lo que pudiera vivir toda la vida y que transmita algo”, explicó.

Foto: chuavevo/Instagram

De Villa Carlos Paz a Wynwood: el salto internacional

El punto de inflexión llegó con su participación en el Wynwood Mural Fest, uno de los eventos más importantes del arte urbano en Miami. Allí comenzó a ganar visibilidad en 2022 y 2023, lo que le permitió acceder a una visa de talento extraordinario.

A partir de ese momento, su carrera se aceleró: trabajó para la Fórmula 1, el Miami Open y marcas como Levi’s, además de colaborar con escuderías como McLaren.

Todo lo logró de manera autogestionada, incluso aprendiendo inglés “sobre la marcha”.

Un café, medialunas y una oportunidad inesperada

El vínculo con el Inter Miami surgió de una manera tan simple como inesperada. “Recibí a una gente en casa con café y medialunas, como somos nosotros en Córdoba. Resultó que eran de una empresa que terminó siendo sponsor oficial del Inter”, relató a Cadena 3.

Poco después, llegó la propuesta que cambiaría todo: pintar un mural en el estadio del club y participar en un comercial.

“Me dijeron que el video iba a salir en la pantalla del estadio. No lo podía creer”, recordó en TN.

En el VIP del Inter Miami: una experiencia surrealista

El trabajo no solo le dio visibilidad, sino acceso a espacios exclusivos. Su mural quedó en el sector VIP del estadio, y él mismo fue invitado a vivir la experiencia desde adentro.

“Había dos sectores: el VIP común y el VIP del VIP. Yo estaba al lado de Marc Anthony, en un sector subterráneo donde veías pasar a los jugadores por el túnel”, contó entre risas a Cadena 3.

También compartió momentos en cercanía con figuras como David Beckham y otros referentes del deporte y el espectáculo.

“Era muy loco, los tenías ahí nomás… veía todo como si fuera un sueño”, describió.

El arte como herramienta social

A pesar del crecimiento internacional, “Chuave” mantiene un fuerte compromiso con su comunidad en Córdoba. En 2020 impulsó campañas solidarias intercambiando obras por frazadas, lo que lo llevó a involucrarse con un comedor en barrio Autódromo.

“Empezó como una olla popular y hoy los chicos tienen piso, techo y baño gracias a la comunidad que armamos a través del arte”, explicó a Cadena 3.

Actualmente, el espacio —conocido como “Los Bajitos”— alimenta diariamente a entre 80 y 130 personas y sigue creciendo con nuevos objetivos de infraestructura.

“Si todos ayudamos, la Argentina posible existe”, afirmó.

El sueño pendiente: conocer a Messi

Instalado en Miami, donde vive con amigos cerca de Wynwood y tiene su propio estudio, Fernández sigue apostando a su identidad artística mientras se prepara para nuevos proyectos, incluso con la mira puesta en el Mundial 2026.

Sin embargo, hay un objetivo que todavía no cumplió: conocer a Lionel Messi cara a cara.

“Todavía no se dio, pero estoy seguro de que va a pasar”, dijo.

De Villa Carlos Paz al mundo, la historia de “Chuave” es la prueba de que el talento, combinado con constancia, puede abrir puertas impensadas.