Clima: Qué dice el pronóstico para Carlos Paz y el sur de Punilla

La semana arrancó con una jornada gris en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras las intensas lluvias registradas durante el domingo pasado, este lunes 20 de abril se registra nubosidad en ascenso, humedad y una importante baja de la temperatura.

El clima otoñal se apoderó de la geografía cordobesa y para hoy, se anuncia una mínima de 13 grados y otra de 17 grados.

Las mismas condiciones se mantendrían al menos hasta el próximo jueves 23 y las máximas no superarían los 19 grados. El tiempo fresco será una constante y el termómetro recién comenzaría a subir hacia el viernes, el día más agradable de la semana.

Hacia el fin de semana, habría un mejoramiento temporario y no se anuncian lluvias.