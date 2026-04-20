Cómo será el Camino de la Paz, el homenaje carlospacense a Francisco

La ciudad de Villa Carlos Paz inaugurará un circuito turístico-religioso que pondrá en valor el legado del Papa Francisco en la ciudad. Se denominará «Camino de la Paz», estará ubicado dentro del Parque Estancia La Quinta y contará con distintas paradas para adentrarse en la vida de una figura que entró en la historia universal.

El secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti, resaltó la importancia que tiene para la ciudad y confirmó que el circuito se habilitará el martes 21 de abril a las 16 horas con la presencia del intendente Esteban Avilés y representantes de las iglesias de la ciudad.

En diálogo con EL DIARIO, Viotti manifestó el compromiso asumido por el intendente y destacó: «Es un compromiso asumido por el intendente Esteban Avilés, el año pasado. Justamente, mañana se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco y se inaugurará en el Parque Estancia La Quinta este lugar tan emblemático para nosotros. Un espacio que nos remite además al período fundacional de la ciudad, cuando Carlos Paz empezaba a formarse como ciudad con la presencia de los jesuitas. En ese marco, se creó este centro de formación jesuita y por ahí pasó Bergoglio, en su momento de seminarista. Posteriormente, regresó un tiempo como formador de nuevos sacerdotes».

«El Camino de la Paz contará con dos sectores dentro del parque que hablan de la obra de Bergoglio. Uno es como una especie de balcón donde se aprecia toda la creación, se ve la montaña, el cielo, el río, toda la naturaleza de nuestra ciudad. Esto guarda estrecha relación con la visión de Bergoglio, que escribió «Laudato Si» y nos habla del cuidado de la casa común, que es la naturaleza. A unos 50 metros tenemos el espacio preservado, que son los morteros de los comechingones, y ligado a «Fratellituti», que convoca a la hermandad universal»; explicó Viotti.

«Es un paseo para conocer al Bergoglio como líder humanista, que invita a la autorreflexión, a buscar la paz en un contexto de guerras y de odio irracional. Invitamos a pensar la paz como una construcción colectiva, una tarea pendiente de todos los seres humanos»; completó el funcionario.