Curso de ajedrez en Valle Hermoso: una propuesta para ejercitar la mente

En Valle Hermoso se pondrá en marcha un nuevo curso de ajedrez destinado a personas de todas las edades que deseen aprender, mejorar su nivel o simplemente disfrutar de este clásico juego de estrategia.

La actividad comenzará el lunes 4 de mayo y se desarrollará de 18:30 a 20:00 en el Centro Cultural Eva Perón. Se trata de una propuesta arancelada que busca fomentar el pensamiento lógico, la concentración y la toma de decisiones.

Desde la organización destacaron que el curso está pensado tanto para principiantes como para quienes ya cuentan con conocimientos previos y desean perfeccionarse en el juego.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural, ubicado en Walter Consalvi 234.