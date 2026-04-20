Docentes aceptaron la propuesta salarial del Gobierno cordobés

Durante la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales celebrada hoy, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC) aceptó la cuarta propuesta salarial del Gobierno.

Así lo informó el citado gremio a través de un comunicado. De esta forma, se cierran unas tensas negociaciones paritarias, que se prolongaron durante varios días e incluyeron jornadas de paro y varias protestas.

Desde UEPC indicaron que, entre otros ítems, la propuesta salarial aceptada incluye las modificaciones que requirieron y el Gobierno aceptó incorporar. Además, garantiza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulativo y bonificable para los ítems remunerativos y no remunerativos, para activos y jubilados desde mayo 2026 a enero 2027.

De esta forma, todos los meses habrá aumentos salariales. Cabe destacar que tampoco se descontará el paro del 19 de marzo, mientras que se determinó la devolución de uno de los dos días de huelga ya descontados y la discusión del restante en la Mesa de Negociación.