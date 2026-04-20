Empresas tecnológicas de Córdoba buscan negocios en Miami

Empresas cordobesas del sector tecnológico participan desde este lunes en la conferencia eMerge Americas 2026, uno de los eventos más relevantes del ecosistema digital en el continente, que se desarrolla en Miami, Estados Unidos.

La delegación es encabezada por la Agencia ProCórdoba y forma parte de la agenda de la Argentina Tech Week, que reúne a referentes del sector en esa ciudad.

En ese marco, se realizará el evento Córdoba Tech Talks, donde firmas de la provincia presentarán soluciones concretas en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad ante empresarios e inversores del mercado estadounidense.

El encuentro tendrá lugar en ManaTech, un espacio dedicado a la innovación y el emprendimiento, y apunta a generar vínculos comerciales a través de exposiciones y rondas de speed networking.

Según se informó, las presentaciones estarán orientadas a mostrar aplicaciones reales de estas tecnologías en distintos sectores productivos, con el objetivo de posicionar a las empresas cordobesas como proveedoras de servicios en un mercado altamente demandante.

La jornada incluirá además instancias de vinculación entre actores del ecosistema tecnológico y cerrará con una actividad cultural que incorporará productos regionales.

Desde la organización destacaron que la participación en este tipo de eventos internacionales busca ampliar oportunidades de exportación y consolidar la presencia de Córdoba en mercados estratégicos vinculados a la economía del conocimiento.