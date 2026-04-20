Huellas de santidad: Los días del Papa Francisco en Parque La Quinta

La ciudad de Villa Carlos Paz guarda un tesoro histórico y espiritual: el legado del Papa Francisco en el Parque Estancia La Quinta. El refugio serrano donde un joven Jorge Mario Bergoglio forjó parte de su vocación, un vínculo de décadas con las sierras cordobesas que se pondrá en valor con el «Camino de la Paz».

No se trató de un evento aislado, sino que se dio en dos etapas claves en su vida religiosa dentro de la Compañía de Jesús.

La primera ocurrió en la década del sesenta, durante su etapa de formación. En aquel entonces, permaneció varios meses en la residencia ubicada junto a la Parroquia del Niño Dios, dedicada al seminario y la meditación. Años más tarde, ya como formador, regresaría al predio para guiar a estudiantes de colegios religiosos en sus propios procesos espirituales.

Con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, se dejará inaugurado un circuito histórico y religioso que enriquecerá además la propuesta de turismo cultural de la ciudad.

El recorrido atravesará un predio que se remonta al 1906, cuando doña Eugenia Gastañaga donó 400 hectáreas a la orden jesuita. Bajo la administración del mallorquín Antonio Font, quien llegó al país en 1918, la estancia vivió sus años de esplendor. El sitio no solo fue un centro de oración, sino también un pulmón productivo y social con más de 80 árboles frutales, ganado vacuno y un sistema de acequias que alimentaba un tajamar. A principios del siglo XX, sus instalaciones sirvieron para atender a pacientes con tuberculosis y otras afecciones respiratorias, aprovechando el microclima de la zona.

Hoy, lo que fuera un convento y noviciado se ha transformado en uno de los parques más visitados de Villa Carlos Paz. El predio, reducido actualmente a cinco hectáreas, conserva especies implantadas por los jesuitas (cedros y pinos) que conviven con el bosque serrano nativo (algarrobos y talas) y alberga también morteros y conanas de los pueblos originarios, el Museo Numba Charava y el Bosque de la Poesía.

Parque Estancia La Quinta no es solo un destino turístico de la ciudad; hoy se consolida como un sitio de peregrinación simbólica para aquellos que buscan reconstruir los pasos del hombre que, desde el «fin del mundo», llegó a conducir la Iglesia Católica.