La Defensoría del Pueblo atiende este miércoles en Malvinas Argentinas

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba realizará este miércoles 22 de abril un operativo en barrio Malvinas Argentinas, donde brindará atención directa y gratuita a los vecinos.

La jornada se desarrollará en la Capilla Nuestra Señora del Valle, ubicada en la intersección de avenida San Martín y Salta. Allí, el equipo del organismo ofrecerá asesoramiento y acompañamiento en distintos trámites y consultas.

Entre los servicios disponibles se destacan gestiones vinculadas al Boleto Educativo Cordobés, subsidios energéticos de luz y gas, obras sociales, Certificado Único de Discapacidad (CUD), trámites de CiDi, además de jubilaciones y pensiones.

En paralelo, se llevará adelante una campaña de tejido solidario. Los vecinos podrán acercar lana o agujas y participar de rondas de tejido en el lugar.

El objetivo del operativo es acercar servicios del Estado a los barrios y facilitar la resolución de trámites en un solo espacio.