La Legislatura pidió la renuncia del titular del PAMI Córdoba

La Legislatura de Córdoba aprobó este lunes un proyecto de declaración que solicita la renuncia del titular del PAMI en la provincia, Eduardo Frayre, en medio de cuestionamientos por la situación que atraviesan jubilados y jubiladas.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Dante Rossi durante la sexta sesión ordinaria del 148° período legislativo, y pone el foco en la falta de respuestas institucionales frente a los problemas en el sistema de atención.

Entre los principales reclamos se mencionan demoras en la asignación de turnos, dificultades para acceder a consultas médicas y una marcada saturación del sistema.

También se señalaron inconvenientes en la prestación de servicios, como deudas con farmacias y clínicas privadas, faltante de medicamentos y ausencia de vacunas en algunos casos. A esto se sumó un paro de médicos de cabecera por 72 horas, en el marco de reclamos salariales, que impactó en la continuidad de la atención.

Durante el debate participaron legisladores de distintos bloques, en una sesión presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

El proyecto sostiene que la situación afecta a miles de afiliados en Córdoba y plantea la necesidad de un cambio en la conducción del organismo ante la crisis en el sistema de salud para jubilados.