Lanzan en el sur provincial un plan piloto para ordenar el territorio

El Gobierno de Córdoba puso en marcha en la localidad de Los Cisnes el Plan de Ordenamiento Territorial Participativo – Visión 2040, una iniciativa que apunta a mejorar la planificación del uso del suelo y fortalecer la gestión ambiental en el sur provincial.

El proyecto se formalizó mediante un convenio entre la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, el municipio local y la Universidad Nacional de Río Cuarto. La propuesta busca dotar a los gobiernos locales de herramientas para organizar el crecimiento, prevenir conflictos y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado.

La planificación territorial se presenta como una estrategia clave en regiones con fuerte actividad agropecuaria, donde la presión sobre los recursos naturales es mayor. En ese marco, el plan permitirá ordenar el uso del suelo, reducir riesgos de contaminación vinculados a agroquímicos y garantizar la preservación de servicios ecosistémicos.

El proceso en Los Cisnes funcionará como experiencia piloto con la intención de replicar el modelo en otras localidades. La implementación estará a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial y se desarrollará mediante encuentros participativos con actores locales, utilizando herramientas de zonificación para planificar el crecimiento urbano y productivo.

Además, el trabajo contempla el diseño de un parque eco-agrario y la puesta en marcha de un programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, junto a una prueba piloto bajo la consigna “Los Cisnes Residuos Cero”.

En paralelo, durante la visita de autoridades provinciales, se firmó un acuerdo para la creación de un “Pulmón Verde” en la localidad. Se trata de un predio de 50 hectáreas ubicado junto al río Cuarto (Chocancharava), que será destinado a la conservación ambiental y al desarrollo de espacios naturales para la comunidad.

La iniciativa se enmarca en el Programa Pulmones Verdes, orientado a proteger la biodiversidad y fortalecer entornos saludables mediante la preservación de ecosistemas urbanos y periurbanos.