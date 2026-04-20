Llega el ecocanje de abril a Carlos Paz: cuándo y dónde participar

En Villa Carlos Paz se llevará a cabo una nueva edición del ecocanje, una propuesta que busca fomentar el reciclaje y la adopción de hábitos sustentables en la comunidad.

La jornada tendrá lugar el viernes 24 de abril, de 10 a 12, en la Plaza del CAS, también conocida como Plaza del Avión. Allí, los vecinos podrán acercar distintos materiales reciclables como ecobotellas, aceite de cocina usado, tapitas plásticas y pilas de uso doméstico.

A cambio, se entregarán semillas de estación, plantines y bolsas reutilizables, incentivando así prácticas amigables con el ambiente.

Además, durante la actividad se brindará asesoramiento sobre forestación, agroecología, compostaje y gestión de residuos, con el objetivo de promover cambios sostenibles en la vida cotidiana.

Desde la organización destacaron la importancia de la participación ciudadana para avanzar hacia una ciudad más limpia y comprometida con el cuidado del ambiente.