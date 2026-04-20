Lloviznas, niebla y alerta: así están las rutas de Córdoba este lunes

Lloviznas, niebla y alerta: así están las rutas de Córdoba este lunesLloviznas y niebla complican las rutas de Córdoba: piden máxima precaución.
La mayoría de las rutas de la provincia de Córdoba presentan condiciones complicadas este lunes 20 de abril, con lloviznas persistentes, bancos de niebla y sectores con visibilidad reducida, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir.
Según los reportes actualizados minuto a minuto, se registra circulación con precaución en numerosos corredores, entre ellos la autopista Córdoba-Rosario, la autopista Córdoba–Carlos Paz y varias rutas nacionales como la 9, 7, 8, 19, 35, 36 y 158, además de múltiples rutas provinciales.
La principal complicación es la llovizna generalizada, que afecta distintos tramos y reduce la adherencia del pavimento. A esto se suma la presencia de niebla en sectores serranos y rutas como la nacional 38 y el camino de las Altas Cumbres (E-34), donde la visibilidad puede disminuir notablemente.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta por tormentas, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la mañana.
Además de las condiciones climáticas, hay obras viales activas que generan reducción de calzada y desvíos en distintos puntos, especialmente en rutas provinciales como la 17, 15, 1, 4 y el camino de Altas Cumbres.
Tramos con mayores precauciones
- Autopistas Córdoba–Rosario y Córdoba–Carlos Paz
- Rutas nacionales 9 (norte), 7, 8, 19, 35, 36 y 158
- Camino de las Altas Cumbres (E-34) por niebla y obras
- Rutas provinciales 1, 3, 4, 5, 11, 13, 17, E-88 y E-91
Sectores con circulación normal
Algunas vías se mantienen habilitadas sin inconvenientes, como la ruta provincial 10, la autovía Córdoba–San Francisco y rutas provinciales 6, 14 y 15.
Recomendaciones para conductores
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado
- Circular con luces bajas encendidas
- Evitar maniobras bruscas
- Extremar cuidados en zonas con niebla o calzada resbaladiza
El panorama climático seguirá inestable durante la jornada, por lo que se aconseja consultar el estado de rutas antes de viajar y mantenerse informado ante posibles cambios en las condiciones.