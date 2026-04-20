Lloviznas, niebla y alerta: así están las rutas de Córdoba este lunes

La mayoría de las rutas de la provincia de Córdoba presentan condiciones complicadas este lunes 20 de abril, con lloviznas persistentes, bancos de niebla y sectores con visibilidad reducida, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir.

Según los reportes actualizados minuto a minuto, se registra circulación con precaución en numerosos corredores, entre ellos la autopista Córdoba-Rosario, la autopista Córdoba–Carlos Paz y varias rutas nacionales como la 9, 7, 8, 19, 35, 36 y 158, además de múltiples rutas provinciales.

La principal complicación es la llovizna generalizada, que afecta distintos tramos y reduce la adherencia del pavimento. A esto se suma la presencia de niebla en sectores serranos y rutas como la nacional 38 y el camino de las Altas Cumbres (E-34), donde la visibilidad puede disminuir notablemente.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta por tormentas, con probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la mañana.

Además de las condiciones climáticas, hay obras viales activas que generan reducción de calzada y desvíos en distintos puntos, especialmente en rutas provinciales como la 17, 15, 1, 4 y el camino de Altas Cumbres.

Tramos con mayores precauciones

Autopistas Córdoba–Rosario y Córdoba–Carlos Paz

Rutas nacionales 9 (norte), 7, 8, 19, 35, 36 y 158

Camino de las Altas Cumbres (E-34) por niebla y obras

Rutas provinciales 1, 3, 4, 5, 11, 13, 17, E-88 y E-91

Sectores con circulación normal

Algunas vías se mantienen habilitadas sin inconvenientes, como la ruta provincial 10, la autovía Córdoba–San Francisco y rutas provinciales 6, 14 y 15.

Recomendaciones para conductores

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado

Circular con luces bajas encendidas

Evitar maniobras bruscas

Extremar cuidados en zonas con niebla o calzada resbaladiza

El panorama climático seguirá inestable durante la jornada, por lo que se aconseja consultar el estado de rutas antes de viajar y mantenerse informado ante posibles cambios en las condiciones.