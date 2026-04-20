Milei dijo en Israel que con "determinadas culturas no se puede convivir"

El presidente Javier Milei aseguró que con "determinadas culturas" no se puede "convivir", a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, señaló el mandatario tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.

Según los medios locales, Milei fue aplaudido de pie en el citado lugar donde se encontraban los académicos de la universidad israelí, mientras que de fondo se escuchaba una versión rock and roll de la canción Libre.

Además, leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro, mientras que también, al ver a un estudiante con la camiseta de Boca, se refirió al triunfo del equipo de La Ribera en el Superclásico frente a River.

“Tengo un ministro hincha de River que se queja, pero bueno alguna vez toca”, indicó en referencia a Pablo Quirno.

También, el presidente cuestionó al periodismo, sostuvo que Marx “era satánico” y asumió que la Torá fue un antídoto contra las ideas de izquierda.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

Cómo sigue la agenda del presidente

Milei continúa hoy su agenda oficial en Israel: se reunirá con el mandatario local, Isaac Herzog, y recibirá la máxima distinción civil. La visita, parte de una gira que incluyó encuentros con Benjamín Netanyahu, refuerza la relación bilateral y aporta foco mediático internacional.

A las 4:30 (hora argentina) Milei habló en la Universidad Bar-Ilan y recibió un Doctorado Honoris Causa por su postura frente a la libertad y la democracia y su apoyo a Israel. Axel Wahnish destacó: “el presidente Milei entra así en una lista de grandes personalidades galardonadas por esta Universidad, que incluye a Shimon Peres y George Bush entre otros”.

A las 15:30 (hora local): Isaac Herzog entregará a Milei la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil de Israel. El encuentro será el broche de una jornada institucional que sumó firmas de acuerdos y visitas a centros académicos y religiosos en Jerusalén y dará continuidad a la agenda bilateral.