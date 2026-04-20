Murió Luis Brandoni, figura del cine, teatro y televisión argentina

Buenos Aires. Tras permanecer internado varios días en una clínica en Buenos Aires, luego de sufrir una caída en su domicilio, el actor Luis Brandoni falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, generando conmoción en el ámbito cultural.

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribieron después de la medianoche del domingo en la cuenta oficial de X del Multiteatro, propiedad del productor teatral.

Una brillante trayectoria artística

Adalberto Luis Brandoni nació en Dock Sud el 18 de abril de 1940. En 1962 debutó en el Teatro Coliseo en la comedia musical El novio, protagonizada por Luis Aguilé, junto a Mariquita Gallegos, Iris Marga, Mabel Manzotti, José María Langlais y elenco, bajo la dirección de Juan Silbert.

Desarrolló una vasta labor teatral que lo mantuvo activo hasta sus últimas semanas de vida con la obra ¿Quién es quién?. Su recorrido incluye títulos como Parque Lezama, Made in Lanús, Chúmbale, Panorama desde el puente, Stefano, Segundo tiempo, El acompañamiento, Art, Justo en lo mejor de mi vida, Un enemigo del pueblo, Conversaciones con mamá, Enrique IV, Convivencia, Papi, El viejo criado, Vidas privadas, Don Arturo Illia, El gran deschave y Gris de ausencia.

En televisión y plataformas participó en numerosas ficciones, entre ellas Nada, Un gallo para Esculapio, Mi cuñado, Buscavidas, El encargado, El retrato de Dorian Grey, La bonita página, Vulnerables, Graduados, Señores papis, Culpables, Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida, Derecho viejo e Infieles.

Su mítica interpretación de Antonio Musicardi en "Esperando la carroza"



Su trabajo en el cine argentino quedó plasmado en películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde, La odisea de los giles, Cien veces no debo, Darse cuenta, Made in Argentina, Mi obra maestra, El cuento de las comadrejas, Esa maldita costilla, La suerte en tus manos, Parque Lezama, Tokio, Autocine mon amour, Sola y Juan que reía, entre muchas otras.

En el ámbito gremial, fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores durante las presidencias de Jorge Salcedo y Jorge Rivera López entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983. En 1974 debió abandonar el país a raíz de amenazas, retomando su actividad sindical tras su regreso al año siguiente. En noviembre de 1996 volvió a ocupar el cargo de Secretario General bajo la presidencia de Pepe Novoa, al que renunció en diciembre de 1997 para asumir como diputado, incorporándose a la vida política nacional.

A lo largo de los años, se distinguió por su versatilidad interpretativa, su compromiso con cada proyecto y una presencia constante en algunos de los escenarios más importantes del país.

Su carrera fue distinguida con premios de gran relevancia, entre ellos el Konex de Platino en dos oportunidades, por sus trabajos en comedia y drama; galardones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE); el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores. En 2015, además, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre.

Brandoni junto a Robert de Niro en "Nada".

Su carrera política

Más allá de su carrera artística, Brandoni tuvo un rol activo en la vida política argentina. Se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y ocupó la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Actores, desde donde impulsó iniciativas en favor del sector cultural. También participó en espacios internacionales vinculados a la cultura y los derechos humanos.

A lo largo de su vida pública sostuvo una postura firme en relación con los valores democráticos, lo que lo convirtió en una figura con peso propio dentro del debate social y político, además de su reconocimiento como artista.

En 2020 publicó su autobiografía, Antes de que me olvide, escrita junto al dramaturgo Marcelo Ramos, donde repasó su historia personal y profesional.