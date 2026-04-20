Nueva conducción en la Federación de Abogados de Córdoba

La Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba renovó sus autoridades para el período 2026-2028, en un acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

La nueva conducción estará encabezada por Juan Carlos Agüero, representante del Colegio de Abogados de Bell Ville, acompañado por Mabel Solano en la vicepresidencia.

Durante la ceremonia, la vicegobernadora Myrian Prunotto participó del acto y subrayó la importancia institucional de la Federación, integrada por 11 colegios profesionales de toda la provincia. En ese marco, remarcó el valor del federalismo y la representación territorial dentro de la entidad.

Además, destacó el rol de la abogacía en el fortalecimiento del sistema democrático, el funcionamiento del Estado de derecho y la calidad institucional.

El acto contó con la presencia de legisladores provinciales y nacionales, autoridades judiciales, representantes académicos y dirigentes de distintos colegios profesionales.