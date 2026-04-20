Nueva propuesta de bienestar en Valle Hermoso: gimnasia en silla y tai chi

En Valle Hermoso se pondrá en marcha una nueva propuesta orientada al bienestar físico y mental: un taller de gimnasia en silla combinado con tai chi, destinado a personas que buscan mejorar su calidad de vida a través del movimiento consciente.

La actividad comenzará el próximo 4 de mayo y se desarrollará los lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 en el Salón Ex Hotel Buenos Aires. Se trata de una iniciativa arancelada que invita a incorporar hábitos saludables en un ambiente relajado y accesible.

La combinación de gimnasia en silla con tai chi permite trabajar la movilidad, el equilibrio y la coordinación, al mismo tiempo que favorece la relajación y reduce el estrés.

Quienes deseen participar podrán inscribirse en el Centro Cultural, ubicado en Walter Consalvi 234.