San Antonio remata sus pulmones verdes para hacer negocios inmobiliarios

Lo que comenzó como un rumor en los pasillos municipales, pronto se transformó en una realidad que desató fuerte controversia en la ciudad de San Antonio de Arredondo. El gobierno de Ariel Moyano va sin rumbo, de escándalo en escándalo y luego del papelón por el «peaje» que pretendía cobrarse a transportistas y comerciantes, ahora se enciende la polémica por la decisión del intendente de rematar los espacios verdes de la localidad.

La Municipalidad avanza firmemente con el loteo de los dominios públicos para su posterior venta a privados y así financiar los gastos corrientes y los sueldos del personal.

Al día de la fecha, se aprobó una ordenanza (con los votos de los ediles oficialistas Vanesa Godoy, Patricia Pagola, Franco Mellano y Aldo Vijande) para vender un terreno ubicado sobre la calle Palaver de 2667 m2, otro en la calle Gaudagnini de 21416 m2 y un tercero en calle Los Algarrobos de 6579 m2.

Para la comunidad, no se trata de una simple transacción inmobiliaria, sino de una «traición directa a la identidad del pueblo y al futuro de las próximas generaciones».

La indignación vecinal tiene un destinatario claro: el propio Moyano. Y gran parte del malestar se sustenta en una contradicción política. Quien durante años construyó un perfil de protector del entorno natural, hoy lidera una iniciativa que busca convertir plazas y reservas en parcelas comercializables. «La soberbia del poder ha hecho que el municipio olvide sus promesas de campaña. Hoy nos dan la espalda para recaudar plata a cualquier costo»; manifestaron los vecinos autoconvocados.

«No se puede sacrificar el patrimonio natural para cubrir la ineficiencia administrativa»; añadieron.

En el seno del Concejo Deliberante, la oposición también planteó sus fuertes cuestionamientos. Según informaron, el rechazo a estos proyectos se fundamenta en «la falta de transparencia y en el uso de bienes del Dominio Público para parchar una gestión financiera deficiente». En ese sentido, se solicitaron «mecanismos de consulta popular y acceso irrestricto a la información pública» antes de avanzar con medidas que consideran irreversibles.

San Antonio remata sus espacios verdes en la desesperación de una gestión que naufraga por su propia incompetencia.

En las últimas semanas, Moyano y su gabinete de gobierno sufrieron duras críticas por una seguidilla de desaciertos. Primero se conoció que los empresarios turísticos sufrían una asfixiante carga impositiva, que ponía en riesgo la continuidad de sus emprendimientos, por un servicio (cloacas) que el municipio nunca ejecutó y no tenían. Después, llegó la denuncia por la aprobación de una ordenanza que establecía el cobro de un canon a transportistas y comerciantes para trabajar en el ejido de San Antonio. El rechazo a esta normativa fue tan importante, que el propio intendente le soltó la mano a sus concejales (habían votado favorablemente) y decidió dar marcha atrás. Según dijo, la ordenanza no sería promulgada.

Pero lejos de quedarse allí, también reconoció públicamente que el municipio no cuenta con recursos para encarar las obras de saneamiento y no puede construir las redes colectoras que evitarán los volcamientos cloacales en la cuenca del lago San Roque.

Ahora, ante un nuevo tropiezo, el mensaje de los vecinos es más que claro: la naturaleza no es una caja de ahorros. Los espacios verdes no son terrenos baldíos esperando un dueño, sino los pulmones que garantizan la calidad de vida en la ciudad.