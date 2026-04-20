A seis años del femicidio de Cecilia Basaldúa, convocan a una marcha

El próximo 25 de abril se cumplen seis años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, ocurrido en la ciudad de Capilla del Monte, un caso que continúa marcado por irregularidades, cuestionamientos y una profunda sensación de impunidad.

A las 10:30 horas se realizará una conferencia de prensa en la puerta del cementerio, ubicado en calle Soto 700 de la ciudad de Córdoba. Por la tarde, a las 17 horas, tendrá lugar una marcha en Capilla del Monte, donde familiares, amigos y vecinos volverán a exigir el esclarecimiento del caso y la condena a los responsables.

A lo largo de estos años, la causa atravesó un proceso judicial complejo, hubo un juicio con un acusado que finalmente fue absuelto por falta de pruebas, cambios de fiscales y la incorporación de nuevas líneas investigativas. Actualmente, la investigación sigue en la Fiscalía de Cruz del Eje, aunque sin avances concretos que permitan esclarecer el crimen.

Uno de los hechos más graves denunciados por la familia es que, en medio del proceso judicial, el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin su consentimiento hace más de cuatro años y medio. Esta situación profundizó el dolor y la desconfianza hacia el accionar institucional. Hoy, los familiares esperan la exhumación del cuerpo y la confirmación de su identidad, en busca de respuestas que aún no llegan.

En este nuevo aniversario, organizaciones y allegados convocan a distintas actividades para mantener viva la memoria y renovar el reclamo de justicia.

«Entre tanta impunidad, nos acuerpamos en el dolor»; expresaron desde la Mesa de Trabajo Justicia por Cecilia, que impulsa las actividades. A seis años del crimen, el nombre de Cecilia Basaldúa sigue presente como símbolo de lucha, memoria y una deuda pendiente del sistema judicial.