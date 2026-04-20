Sin subsidios, la luz se dispara: ERSeP busca frenar el impacto

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) puso en marcha este lunes una campaña de atención territorial en distintos puntos de Córdoba, con el objetivo de asesorar y acompañar a los usuarios en la inscripción al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Durante esta primera etapa, se habilitaron tres puestos simultáneos en la ciudad de Córdoba, que funcionan de 9 a 14 horas en Plaza San Martín, Plaza de la Intendencia y el CPC N°10 del Mercado de la Ciudad.

La iniciativa prevé extenderse a otros espacios públicos estratégicos, tanto en la capital como en el interior provincial, con el fin de acercar información clara y facilitar el acceso al beneficio.

Desde el organismo recomendaron asistir con documentación básica para agilizar el trámite, entre ellos factura de luz, DNI vigente, CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años, además de un correo electrónico activo y número de celular.

Para quienes no puedan acercarse a los puntos presenciales, ERSeP mantiene habilitados distintos canales de atención. Entre ellos, su sede central en avenida Emilio Olmos 513, delegaciones en terminales de ómnibus de varias ciudades, una línea gratuita y un canal de WhatsApp disponible las 24 horas.