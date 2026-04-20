Un encuentro multimarca de autos llega al dique San Roque

Villa Carlos Paz será sede el próximo 1° de mayo de un Encuentro Multimarcas de Autos que convocará a aficionados y expositores de distintas provincias.

La actividad se desarrollará en la playa de estacionamiento del puente Gobernador José Manuel de la Sota, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

El evento es organizado por el Fana Falcon Club Córdoba y contará con la participación de vehículos de diversas marcas y modelos, con presencia de coleccionistas y fanáticos del automovilismo.