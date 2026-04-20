Evento motor en Carlos Paz

Un encuentro multimarca de autos llega al dique San Roque

Se realizará en el estacionamiento del puente De la Sota y reunirá vehículos de distintos puntos del país
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Sociedad
lunes, 20 de abril de 2026 · 20:32

Villa Carlos Paz será sede el próximo 1° de mayo de un Encuentro Multimarcas de Autos que convocará a aficionados y expositores de distintas provincias.

La actividad se desarrollará en la playa de estacionamiento del puente Gobernador José Manuel de la Sota, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

El evento es organizado por el Fana Falcon Club Córdoba y contará con la participación de vehículos de diversas marcas y modelos, con presencia de coleccionistas y fanáticos del automovilismo.

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