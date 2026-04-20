Un encuentro multimarca de autos llega al dique San Roque

Evento motor en Carlos Paz
Un encuentro multimarca de autos llega al dique San RoqueSe realizará en el estacionamiento del puente De la Sota y reunirá vehículos de distintos puntos del país
Villa Carlos Paz será sede el próximo 1° de mayo de un Encuentro Multimarcas de Autos que convocará a aficionados y expositores de distintas provincias.
La actividad se desarrollará en la playa de estacionamiento del puente Gobernador José Manuel de la Sota, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.
El evento es organizado por el Fana Falcon Club Córdoba y contará con la participación de vehículos de diversas marcas y modelos, con presencia de coleccionistas y fanáticos del automovilismo.