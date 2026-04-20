Valle Hermoso avanza con la reparación de luminarias en distintos barrios

En Valle Hermoso, el personal de Obras Públicas llevó adelante durante los últimos días una serie de trabajos de reparación y recambio de luminarias en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la seguridad y la visibilidad en la vía pública.

Las tareas incluyeron la reposición de artefactos dañados a raíz del reciente temporal, así como también la intervención en equipos que habían sido afectados por hechos de vandalismo. Desde el área destacaron la importancia de mantener en condiciones el sistema de alumbrado, clave para la circulación segura de vecinos y conductores.

En ese marco, remarcaron que los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento continuo que se desarrolla de manera diaria, atendiendo las distintas necesidades que surgen en los barrios.

Asimismo, desde el municipio solicitaron la colaboración de la comunidad para cuidar el equipamiento público y realizar las denuncias correspondientes en caso de detectar daños intencionales.