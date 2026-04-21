Capilla del Monte presentó su plan educativo anual con escuelas y organizaciones

La Municipalidad de Capilla del Monte presentó el Plan Anual de Trabajo de las Coordinaciones Locales Educativas (CLE), en una jornada que reunió a instituciones de distintos niveles y organizaciones vinculadas al ámbito educativo.

El encuentro contó con la participación de establecimientos de nivel primario, secundario, terciario y universitario, además de entidades intermedias que forman parte del entramado educativo de la localidad.

Durante la jornada se abordaron líneas de trabajo conjuntas entre el Estado municipal y la comunidad educativa, con el objetivo de articular acciones que permitan mejorar los proyectos en marcha y fortalecer el sistema en su conjunto.

Desde el municipio señalaron que este espacio busca consolidar un modelo de gestión integral, promoviendo una educación inclusiva y de calidad en todo el territorio.

La iniciativa forma parte de una estrategia que apunta a reforzar el trabajo coordinado entre instituciones y a potenciar el desarrollo educativo en la región.