Carlos Paz abrió el Camino de la Paz en homenaje a Francisco

Villa Carlos Paz inauguró este martes el «Camino de la Paz», un circuito de turismo religioso dentro del Parque Estancia La Quinta, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

El acto fue encabezado por el intendente Esteban Avilés, junto a autoridades municipales, representantes de la Iglesia y vecinos que participaron de la ceremonia.

Durante la inauguración, el intendente destacó el valor simbólico del lugar y el vínculo histórico de Jorge Bergoglio con la ciudad. “Tuvimos la suerte de que Bergoglio estuvo caminando estos espacios, que no solo nos potencian desde el punto de vista histórico con los jesuitas, sino que también nos llena de orgullo que haya mencionado este lugar en distintas oportunidades” .

En esa línea, Avilés remarcó que la iniciativa también busca poner en valor la identidad local. “Es reivindicar la historia de la ciudad, una historia muy rica. Carlos Paz sorprende permanentemente, pero tenemos que ser respetuosos de personas que han dejado una impronta muy importante” .

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti, señaló que la concreción del paseo responde a un compromiso asumido tras la muerte del pontífice. “Fue una promesa del intendente el año pasado, y hoy se convierte en realidad como un mensaje que invita a mirarnos como hermanos y a cuidar la naturaleza” .

El funcionario también puso el foco en el contexto global y el sentido del nuevo espacio. “En tiempos de guerras, de violencia y de malestar, la apuesta del municipio es por la paz. Hoy ofrecemos un camino por la paz para nosotros, para los visitantes y para las generaciones que vendrán” .

El recorrido se integra al circuito cultural del parque, donde los visitantes pueden recorrer el museo Numba Charava, el Paseo de los Escritores y el túnel Sábato. Desde allí, el Camino de la Paz propone un trayecto que recupera el legado de Francisco a través de espacios inspirados en sus encíclicas, como Laudato Si y Fratelli Tutti.

“Es un paseo que convoca a la espiritualidad y a la reflexión, pero también a construir una paz cotidiana, una paz alegre, que se vive en comunidad”, expresó Viotti .

Con esta inauguración, Villa Carlos Paz suma un nuevo atractivo turístico y refuerza el reconocimiento al paso de Jorge Bergoglio por la ciudad, donde durante la década del sesenta recibió formación religiosa y años más tarde regresó como formador.