Carlos Paz rinde homenaje al Papa Francisco a un año de su partida

La ciudad de Villa Carlos Paz rendirá un homenaje al Papa Francisco con la inauguración del «Camino de la Paz», el circuito que pondrá en valor el paso y el legado del líder religioso en el Parque Estancia La Quinta.

La ceremonia se realizará este martes 21 de abril a partir de las 16 horas, al cumplirse un año del fallecimiento del Sumo Pontífice y estará encabezada por el intendente Esteban Avilés.

El recorrido se sumará a la oferta de turismo cultural de la ex estancia jesuítica ubicada sobre las márgenes del río San Antonio.

Allí, durante la década del sesenta, un joven Jorge Bergoglio recibió su formación religiosa en los seminarios y retiros de la Compañía de Jesús. Algunos años después, retornaría al lugar para transmitir sus enseñanzas a otros jóvenes sacerdotes.

Con la apertura del «Camino de la Paz», Villa Carlos Paz recordará la figura de Francisco, sus valores humanos y su vinculación con uno de los enclaves más hermosos de la ciudad.