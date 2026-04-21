Córdoba analiza su agua: qué se midió y dónde

La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) continúa con las tareas periódicas de monitoreo de calidad del agua en distintos ríos y embalses de Córdoba, con el objetivo de conocer su estado y optimizar la gestión del recurso.

En esta oportunidad, los controles se llevaron a cabo en La Quebrada, Río del Medio, Río Cuarto, Los Molinos y Mar Chiquita, donde equipos técnicos realizaron mediciones y tomas de muestras.

Según se informó, durante las jornadas se registraron parámetros <i>in situ</i> y se extrajeron muestras para su posterior análisis en laboratorio, donde se realizan determinaciones físico-químicas y microbiológicas, entre otras variables.

Las tareas están a cargo de profesionales del Área de Preservación de los Recursos Hídricos, quienes desarrollan estos operativos de manera periódica para relevar el comportamiento de los cursos de agua.

Desde el organismo señalaron que estos monitoreos permiten generar información clave para la toma de decisiones y avanzar en una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en la provincia.