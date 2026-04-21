Cosquín reclama una deuda millonaria al PAMI y advierte por la salud pública

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, expresó su preocupación por la deuda que mantiene el PAMI con el municipio, en el marco de un convenio vigente para la atención de afiliados en el hospital local.

Según explicó, el acuerdo permite que jubilados y pensionados reciban atención en el Hospital Armando Cima, un centro de salud que aseguró ha mejorado notablemente su calidad de atención y sumado especialistas en los últimos años. Sin embargo, denunció que el organismo nacional lleva más de seis meses sin cumplir con los pagos, lo que genera una fuerte presión sobre las finanzas municipales.

Cardinali detalló que la deuda no solo involucra al PAMI, sino también al Plan SUMAR, cuyos fondos provienen de financiamiento internacional destinado específicamente a fortalecer el sistema de salud. “El Gobierno nacional nos está debiendo más de 40 millones de pesos”, afirmó, y señaló que el reclamo ya fue realizado en conjunto con otros intendentes de la provincia de Córdoba.

Estos recursos, explicó, tienen un destino específico como la compra de insumos y equipamiento médico, lo que agrava el impacto de la falta de pago.

El intendente también advirtió sobre el fuerte crecimiento en la demanda del sistema público de salud. Según indicó, el hospital pasó de 1.800 consultas mensuales en 2023 a más de 9.000 en la actualidad.

Este incremento responde tanto a mejoras en la calidad del servicio como al contexto económico, que dejó a muchas personas sin cobertura médica privada. “Hoy al hospital no le falta ningún tipo de insumo, y eso es una decisión política”, destacó Cardinali.

Frente a esta situación, el jefe comunal explicó que el municipio debe cubrir con recursos propios los costos que no están siendo afrontados por Nación. En ese sentido, mencionó el aporte del fondo provincial FOFINDE, destinado al funcionamiento de hospitales, aunque aclaró que la Municipalidad de Cosquín aporta una suma similar para garantizar la prestación de servicios.

Además, señaló que la creciente demanda también refleja dificultades del sector privado para absorber la totalidad de pacientes, lo que deriva en una mayor presión sobre el sistema público.

Finalmente, Cardinali remarcó que el reclamo al PAMI busca garantizar la continuidad de la atención y sostuvo que el municipio continuará exigiendo el cumplimiento del convenio. “Estamos prestando un servicio que alguien tiene que pagar. Por eso reclamamos lo que corresponde”, concluyó.