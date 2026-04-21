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Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para abril, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.
Asignación por Embarazo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.
SUAF, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.