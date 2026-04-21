Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

martes, 21 de abril de 2026 · 11:56

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para abril, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.

Asignación por Embarazo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.

SUAF, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy