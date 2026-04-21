Emotivo adiós a Luis Brandoni en la Legislatura porteña

Buenos Aires. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se vistió de luto ayer para despedir a Luis Brandoni, el actor y referente cultural que falleció a los 86 años tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes. El velatorio público, que comenzó en el emblemático Salón Montevideo, reunió desde temprano a familiares, amigos, colegas y admiradores que se acercaron a rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos en el último adiós.

Pasadas las 11:50, el féretro llegó escoltado por familiares, amigos y allegados al salón Montevideo, donde se desarrolló la ceremonia. Frente a la imponente puerta de la Legislatura porteña, una multitud de camarógrafos y fotógrafos se congregó para registrar cada instante del último adiós a Brandoni. La llegada del vehículo de la empresa funeraria, encargado del traslado del féretro, marcó el inicio de la despedida pública, en medio de un clima de respeto y conmoción. Los flashes de las cámaras y la presencia de los medios reflejan la dimensión popular y el impacto que la partida del actor provoca en el mundo del espectáculo y la sociedad argentina.

El ingreso del cortejo fue seguido por una multitud de periodistas y fotógrafos que, apostados en la puerta sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca, registraron cada instante del adiós. Las imágenes del traslado, con el féretro cubierto y cámaras de televisión captando cada detalle, reflejaron el lugar fundamental que Brandoni ocupaba en la vida cultural y social de la Argentina.

Entre las primeras figuras que se presentaron en el recinto estuvo Carlos Rottemberg, amigo personal del actor y productor tealtral, quien acompañó el féretro hasta el interior del Palacio legislativo. Sobre el mediodía, también se hicieron presentes caras conocidas, como la hija del actor, Micaela, junto a Macarena y Tomás, nietos de Brandoni.

Momentos más tarde se hicieron presentes figuras del ámbito como Georgina Barbarossa y Diego Pérez, quienes a aprovecharon a despedirse del artista. Y otra de las personas cercanas al actor que fue captada por la prensa fue su pareja Saula Benavente, quien vistió completamente de negro y con unos anteojos a juego.

En paralelo, al pie de la Legislatura comenzaron a llegar coronas de flores en homenaje al actor. Entre los primeros tributos se destacan los enviados por la Secretaría de Cultura de la Nación y por el exministro Hernán Lombardi, acompañadas por cintas que llevan sus nombres y mensajes de reconocimiento. Las ofrendas florales se sumaron al clima de solemnidad y respeto, remarcando el impacto nacional de su partida y la gratitud de instituciones y figuras públicas.

El cuerpo del actor sería trasladado hoy por la mañana al Panteón de actores, en el Cementerio de Chacarita.

Entre quienes se acercaron a dar su saludo final al actor se encontraban Daniel Araóz, Gastón Cocchiarale, así como la periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri, quienes ingresaron al recinto en señal de respeto y reconocimiento al legado de Brandoni. La presencia de colegas, periodistas y referentes de distintos ámbitos reflejaba la dimensión transversal de la despedida y el impacto que la partida de Brandoni generó en la cultura argentina.

Con el correr de la tarde, la despedida sumó nuevas presencias que volvieron a reflejar la dimensión del legado de Brandoni. Entre quienes se acercaron al Salón Montevideo estuvieron Linda Peretz, Guillermo Francella, Martín Seefeld y Diego Recalde, quienes ingresaron en silencio, visiblemente conmovidos. También dijo presente Virginia Lago, mientras que entre las ofrendas florales se destacó una corona enviada por Jorge Macri, que se sumó a los homenajes institucionales.

En esa misma línea, más figuras del espectáculo se acercaron para acompañar a la familia en este momento de dolor. Soledad Silveyra regresó al lugar —ya había expresado su despedida en redes—, al igual que Arturo Puig y Nora Cárpena, históricos referentes de la escena nacional. También se hicieron presentes Andrea Frigerio, quien llegó junto a Silveyra y el productor teatral Juan Manuel Caballé, además de Miguel Habud, Mauricio Dayub y el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Entre los momentos más sensibles de la jornada se destacó la presencia de Micaela Brandoni, quien acompañó a sus familiares en el interior del recinto, recibiendo el afecto de colegas y allegados. Cada llegada, cada abrazo y cada gesto de respeto reafirmaron el lugar que el actor ocupó en la cultura argentina, en una despedida que, con el paso de las horas, se volvió cada vez más multitudinaria y emotiva.

Pablo Codevilla, gerente de contenidos de Eltrece, dijo presente junto a actores como Graciela Borges, Leonor Manso, Victor Laplace, Ana María Picchio, Cecilia Dopazo, Juan Acosta y Naanim Timoyko. También le rindieron sus respetos al actor otros amigos como Baby Etchecopar, Muriel Santa Ana, Miguel Ángel Rodríguez e Iliana Calabró con su pareja, Luis Alberto De Stefano.

