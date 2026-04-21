“Es una caricia a su memoria”: Avilés inauguró el Camino de la Paz

Villa Carlos Paz inauguró este martes el Camino de la Paz en el Parque Estancia La Quinta, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. El acto fue encabezado por el intendente Esteban Avilés, acompañado por autoridades, representantes de la Iglesia y vecinos.

Durante su intervención, Avilés puso el eje en el vínculo histórico de Jorge Bergoglio con la ciudad y el significado del homenaje. “Es un año especial para el mundo y nosotros tuvimos la suerte de que Bergoglio estuvo caminando estos espacios”, expresó, al remarcar la importancia del lugar tanto por su valor histórico jesuítico como por su proyección espiritual .

El intendente sostuvo que la presencia del entonces religioso en la ciudad sigue vigente en la memoria colectiva. “Que él nos tenga siempre presente en lo que fue su proceso como Papa, porque mencionó este espacio en diferentes oportunidades, a nosotros nos llena de orgullo”, señaló .

En ese sentido, afirmó que el reconocimiento tiene un valor simbólico profundo para la comunidad. “Nosotros ya lo vemos como un vecino que ha estado en el pueblo y que ha trascendido. Para nosotros es una caricia a su memoria”, remarcó .

Avilés también vinculó la iniciativa con una política más amplia de recuperación histórica. “Esto de la Comisión de Identidad es reivindicar la historia de la ciudad, una historia muy rica, muy presente”, explicó, al tiempo que destacó la presencia de figuras relevantes que han pasado por Carlos Paz .

Además, subrayó el potencial del turismo religioso como eje de desarrollo. Indicó que la ciudad cuenta con espacios significativos que muchas veces no son plenamente dimensionados por los propios vecinos, como La Cruz de Palo o la Virgen Blanca, y que forman parte de un entramado espiritual que atraviesa distintos barrios.

“Carlos Paz sorprende permanentemente, pero tenemos que estar respetuosos de la historia y de personas que han dejado una impronta muy importante”, agregó el intendente .

El Camino de la Paz se integra al circuito cultural del Parque Estancia La Quinta y propone un recorrido que recupera el legado de Francisco, vinculando su paso por la ciudad durante la década del sesenta con una propuesta actual orientada a la reflexión, la espiritualidad y el encuentro.