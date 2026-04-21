Estos son los deportistas que llevan a Carlos Paz al alto nivel

Villa Carlos Paz realizó un reconocimiento a deportistas locales que se destacan en diferentes disciplinas y que llevan el nombre de la ciudad a lo más alto del deporte.

El acto reunió a representantes de actividades como fisicoculturismo, crossfit, judo, jiu jitsu, remo, náutica, vóley, trail running, ciclismo, windsurf, MMA, BMX, automovilismo, boxeo, pádel, vela y patín, entre otras.

Durante la jornada, se valoró el esfuerzo, la disciplina y la constancia de los atletas, así como su compromiso en cada competencia donde representan a la ciudad tanto a nivel provincial como nacional e internacional.

Entre los deportistas reconocidos se encuentran Magui Nieto, Matías Sosa Campi, Juan Pereyra, Gonzalo Martínez, Pedro Navarro, Pablo Cavallaro, Fernando Reartes, Ana Mignino, Thiago Strazzolini, Juan Rosso, Martín Garro, Lucas Bucci, Franchesca Civalero, Mariano Reutemann, Joaquín Reutemann, Luciano Vaccalluzo, Sergio Alba, Benjamín Gil, Juan Toté, Liam Anderson, Tatiana Capurro, Luana Altamirano, Andrés Anderson, Eugenio Rame, Alberto Blandino, Facundo Mazzuchelli, Lucas Herrou, Agustín Castro, Luciana Ferrero, Johana Minutta, Max Cimoli, Máximo Miqueas, Yair Arrieta, Lorenzo Luna, Juan Cruz Bessano, Nicolás Dumont, Oscar Civallero, Alma Civallero, Rodrigo Romero, Federico Bustos y Vanesa Sanabria.

También fueron distinguidos el equipo Máster de Remo y los equipos Promocional y Oficial de la misma disciplina.

El reconocimiento forma parte de las políticas municipales de acompañamiento al deporte local, destacando a quienes, a través de su desempeño, proyectan a Villa Carlos Paz en distintos escenarios competitivos.