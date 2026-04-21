“Hoy ofrecemos un camino por la paz en tiempos de violencia”

En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, Villa Carlos Paz inauguró este martes el Camino de la Paz en el Parque Estancia La Quinta, con un acto encabezado por el intendente Esteban Avilés y acompañado por autoridades municipales, representantes de la Iglesia y vecinos.

Durante la actividad, el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti, puso el eje en el significado del homenaje y el contexto actual. “En tiempos de guerras, de odio, de violencia, también entre nosotros, la apuesta del municipio es por la paz”, expresó .

El funcionario explicó que la inauguración del nuevo circuito forma parte de un compromiso asumido tras la muerte del pontífice. “Fue una promesa del intendente el año pasado y hoy se convierte en realidad como un mensaje que invita a mirarnos como hermanos y a cuidar la naturaleza”, señaló .

En ese sentido, remarcó la vigencia del legado de Francisco. “Pasa con estas figuras que tienen la capacidad de trascender. De esta vida no nos llevamos nada, pero podemos dejar tanto”, reflexionó .

Durante la jornada, los presentes recorrieron distintos sectores del parque, donde el nuevo paseo se integra al circuito cultural existente. El trayecto incluye espacios como el museo Numba Charava, el Paseo de los Escritores y el túnel Sábato, y propone un recorrido que incorpora referencias al pensamiento del Papa.

Según detalló Viotti, el circuito recupera dos ejes centrales de sus encíclicas. Por un lado, el cuidado del ambiente, inspirado en Laudato Si, y por otro, la fraternidad entre los pueblos, en línea con Fratelli Tutti. “Es una invitación a mirarnos como hermanos, entre razas, entre religiones, y a construir una paz que se vive en lo cotidiano”, sostuvo .

El secretario también destacó el valor del entorno donde se desarrolla la propuesta, al señalar que el parque forma parte del legado jesuítico y de la identidad de la ciudad, con sectores preservados y espacios destinados a la reflexión.

“Es un paseo que convoca a la espiritualidad, a la reflexión, pero también a una paz alegre, que se construye en comunidad”, concluyó