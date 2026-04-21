La Defensoría abrió sus puertas a estudiantes de la UNC

La Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba recibió a estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNC que iniciaron sus prácticas profesionalizantes en la institución.

Durante este proceso, los alumnos se integrarán a distintas áreas de trabajo, donde podrán conocer de cerca el funcionamiento del organismo y participar en tareas vinculadas a la promoción y protección de derechos.

Desde la Defensoría destacaron que la experiencia apunta a fortalecer la formación en territorio, brindando herramientas clave para el desarrollo profesional con una mirada comprometida con las problemáticas sociales.

Además, remarcaron la importancia de generar estos espacios de aprendizaje conjunto, entendiendo que la incorporación de estudiantes también contribuye a consolidar el trabajo institucional.

La iniciativa busca acompañar la formación de nuevas generaciones de profesionales, promoviendo una perspectiva centrada en los derechos de niñas, niños y adolescentes.