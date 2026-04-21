“Llega en un gran momento”: Jésica Cirio anunció que espera un hijo

La modelo y exconductora Jésica Cirio confirmó en el programa LAM que está embarazada y espera su primer hijo varón junto a su pareja, el empresario Nicolás Trombino. Según reveló el conductor Ángel de Brito, la gestación transita el tercer mes y medio.

De acuerdo a información de Noticias Argentinas, Cirio decidió hacer pública la noticia luego de hablarlo con su hija Chloe, fruto de su relación con el exfuncionario Martín Insaurralde, quien ya sabía que tendría un hermanito.

“Ya le conté a Chloe, así que ahora sí podés contarlo tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera ella”, expresó la modelo en diálogo con De Brito, agradeciéndole por haber respetado el tiempo de la familia.

En declaraciones posteriores, Cirio contó que el embarazo no fue planificado, aunque lo recibe con alegría. “Me enteré hace aproximadamente un mes y desde entonces inicié todos los controles para asegurar que todo esté bien. No lo habíamos previsto ahora, pero sí era algo que pensábamos para más adelante. La vida sorprende y siento que llega en un buen momento”, señaló, destacando que atraviesa esta etapa a los 41 años.

Además, remarcó el impacto emocional positivo que implica la llegada del bebé: “Un hijo siempre trae felicidad. Siento que este embarazo viene a sanar y a unirnos como familia”.

Tras atravesar separaciones mediáticas, la conductora mantiene actualmente un perfil más reservado. Su relación con Trombino se confirmó en noviembre del año pasado, luego de ser vistos juntos en distintas salidas por Puerto Madero, zona donde ambos residen. Aunque no conviven, avanzan en su vínculo “paso a paso” mientras esperan la llegada del bebé.

Trombino, de 43 años, es dueño de una cadena de supermercados mayoristas y cuenta con vínculos en el ámbito empresarial y político.