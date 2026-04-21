Mañana fresca en Carlos Paz con mínimas cercanas a los 11 grados

Carlos Paz y alrededores registraron este martes 21 de abril temperaturas mínimas que oscilaron entre los 11,4°C y los 13,3°C, de acuerdo a mediciones realizadas en el marco de los proyectos Matteo y Prevenir junto al Club de Ciencias STEAM.

El valor más bajo se detectó en barrio La Cuesta, con 11,4°C, mientras que el registro más alto se dio en el centro de la ciudad, en la estación ubicada en la Municipalidad, con 13,3°C.

En San Antonio de Arredondo, en el sector Santos Lugares (APRHi), la mínima fue de 11,6°C. En tanto, en barrio Costa Azul Norte se registraron 11,7°C.

Otros puntos de medición marcaron valores similares: 11,9°C en barrio Sarmiento, José Muñoz e IPEM 359; 12,0°C en la Escuela Carlos Paz; y 12,1°C en Playas de Oro y barrio La Quinta.

Los datos reflejan una mañana fresca y estable, con diferencias leves entre sectores, habituales en esta época del año.