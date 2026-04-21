Profesionales de la salud se capacitaron en Tanti en soporte vital traumático

La localidad de Tanti fue escenario de una nueva edición de la certificación internacional PHTLS, que se desarrolló con cupos completos y una destacada participación de profesionales.

Durante dos jornadas intensivas, equipos de salud y de emergencia se capacitaron en soporte vital traumático prehospitalario, reforzando protocolos y habilidades fundamentales para la atención inicial en situaciones críticas.

La formación estuvo a cargo de Simulation.training, referente a nivel nacional en entrenamiento especializado.

Con este tipo de propuestas, Tanti continúa posicionándose como un punto clave para capacitaciones internacionales, consolidando su crecimiento en formación de excelencia.