Prohibieron la venta de un reconocido aceite de oliva en Córdoba

La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia prohibió un reconocido aceite de oliva que se comercializa en Córdoba. La medida alcanza a todas las presentaciones del producto en el territorio provincial y se debe a que el producto carece de habilitaciones oficiales vigentes y no se puede garantizar las condiciones seguras de consumo.

El gobierno de Córdoba dispuso su retiro de las góndolas al constatar irregularidades en su registro.

Se trata del aceite «La Riojanita», que figura con un RNE dado de baja y un RNPA inexistente, lo que impide garantizar su trazabilidad y las condiciones en las que fue elaborado. Al no contar con registros válidos, no se puede asegurar que cumpla con los requisitos higiénico-sanitarios ni que sea apto para el consumo humano.

La prohibición rige tanto para locales físicos como para la venta online, sin excepciones.