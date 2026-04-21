Punilla: La salud llegó a la escuela albergue de Pampa de Olaen

Una jornada sanitaria se desarrolló en el paraje Pampa de Olaen, donde profesionales del Departamento Policlínico Policial brindaron atención médica a estudiantes y familias de la zona.

El operativo se llevó a cabo en la Escuela Albergue “Obispo Salguero”, a la que asisten chicos que permanecen durante la semana debido a las distancias y dificultades de acceso en el área rural.

Durante la actividad, un equipo interdisciplinario realizó controles en pediatría, cardiología, odontología y oftalmología, además de avanzar con la actualización de esquemas de vacunación obligatoria.

La asistencia alcanzó tanto a niños como a adultos, con el objetivo de reforzar la prevención y el acceso a la salud en sectores alejados de los centros urbanos.

Estas jornadas se realizan de manera articulada con profesionales del Hospital San Roque desde 2021. En paralelo, también se entregaron útiles escolares, juguetes y provisiones a las familias.