Punilla: Proyectan el documental «Fedayin, la lucha de Georges Abdallah»

El próximo sábado 25 de abril se proyectará el documental «Fedayin, la lucha de Georges Abdallah» en Pueblo Grande, Ruta 14 esquina Los Picaflores, Solares de Icho Cruz.

Se trata de una película sobre la lucha incansable de un revolucionario, sobre la vida del preso político más antiguo de Europa que vivió encarcelado gran parte de su vida por luchar por la liberación de Palestina.

«¿Qué hace que una persona pase 41 años en las cárceles europeas sobreviva y encuentre la libertad mas fuerte que nunca? ¿A qué le teme la ocupación Israelí y sus socios europeos que se ensañan con personas desarmadas encerradas entre cuatro paredes? Un documental necesario en tiempos difíciles para todxs»; expresaron desde la organización.

La presentación será el sábado 25 de abril a las 18 horas en Pueblo Grande.