Se cumple un año de la muerte del Papa Francisco: habrá misas, actos y homenajes

La Iglesia Católica argentina recordará este martes al Papa Francisco, al cumplirse un año de su muerte. Así lo hará con una serie de misas, homenajes y actividades litúrgicas en distintos puntos del país, que buscarán destacar su legado espiritual, social y pastoral.

La convocatoria principal se llevará a cabo en la Basílica de Luján. Allí, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizará una misa desde las 17, bajo el lema "memoria agradecida" y "compromiso misionero". La ceremonia estará encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

El Gobierno será representado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el secretario de Culto, Agustín Caulo. La participación se dará en ausencia del presidente Javier Milei, que se encuentra de viaje oficial en Israel.

El homenaje también contará con una amplia presencia política y sindical. Confirmaron su asistencia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto con referentes de la CGT y de organizaciones sociales.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, señaló la CEA en un comunicado publicado este lunes.

Misa en Flores para recordar al Papa Francisco

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá una misa homenaje en reconocimiento a Jorge Mario Bergoglio, a las 20, en la Basílica de San José de Flores, lugar significativo para la vocación del Pontífice.

García Cuerva mantuvo una relación muy estrecha, de confianza personal y sintonía pastoral con el Papa Francisco, a quien consideró uno de los referentes más importantes en la Argentina.

Francisco lo adoptó como un hombre de su absoluta confianza y lo nombró arzobispo de Buenos Aires en 2023 y, aún hoy, es considerado su “mejor alumno” tanto en materia doctrinal como pastoral por compartir una visión de la iglesia enfocada en los sectores más vulnerables y la Justicia social, luego de su experiencia como ‘cura villero’.

Más homenajes en el interior del país y el exterior

En San Juan, la Catedral local organizó una semana de actividades, que incluye una misa especial para recordar el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco y sucesivos homenajes de oración, reflexión y gestos comunitarios para destacar su legado, organizado por el Padre Riveros.

Por otra parte, diversas parroquias de Rosario brindarán misas en conmemoración al eterno descanso del Pontífice.

En tanto, en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, donde descansan los restos de Francisco, se programó el rezo del rosario y una misa especial presidida por figuras de confianza del Papa Francisco, como el sacerdote argentino Guillermo Karcher.