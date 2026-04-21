Se inauguraron las bocas hidrantes en la zona sur de Carlos Paz

El intendente Esteban Avilés junto con integrantes del cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz inauguraron las nuevas bocas hidrantes para incendios en el barrio Sol y Río.

Las mismas están estratégicamente colocadas para proteger las viviendas, cerca de instituciones deportivas y de salud, de espacios naturales libres con circulación de vecinos, y del área protegida colindante.

Esta infraestructura tiene como objetivo garantizar la seguridad de todo el barrio, tanto en la extinción de posibles incendios como para proteger la vida y los bienes de las familias carlospacenses.



Se instaló una boca hidrante en el Polideportivo Distrito Sur (Barrio Sol y Río), ubicada estratégicamente en dársena de estacionamiento para las unidades de bomberos, que cuenta con un diámetro de 38 mm. para abastecer unidades livianas y pesadas en buen tiempo. Asimismo, se dejó inaugurada una segunda en Avenida Cárcano y Gambartes (Oeste), conectada al acueducto del Servicio Municipal de Agua, con mayor presión y llenado más rápido.