Se ultiman detalles para una edición récord de la carrera de mozos y camareras en Córdoba

A días de la realización de la Carrera de Mozos y Camareras 2026, UTHGRA Córdoba avanza en la etapa final de organización de una jornada que volverá a poner en primer plano al sector del turismo, la hotelería y la gastronomía de Córdoba.

La actividad se llevará adelante el jueves 23 de abril en el Parque del Centro Cívico, con acreditación a partir de las 16:30 hs, y reunirá a cientos de participantes en una competencia que replica, en condiciones reales, las exigencias del trabajo diario en bares, restaurantes, hoteles y espacios institucionales.

Con más de $20.000.000 en premios y sorteos, la edición 2026 consolida el crecimiento de una propuesta que trasciende lo recreativo y expone con claridad el nivel de precisión, equilibrio y capacidad operativa que requiere la actividad. En esta edición, además de las categorías tradicionales, se incorpora la categoría Camareras PAICOR y la modalidad digital, que se desarrollará también de manera presencial durante la jornada, ampliando la participación y fortaleciendo el alcance de la propuesta.

El evento contará con la presencia del Secretario General de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo, junto al organizador de la actividad, el Secretario General de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot. Asimismo, han sido invitados autoridades provinciales de primera línea, entre ellas el gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, entre otros funcionarios.

La Carrera de Mozos y Camareras se ha consolidado como una expresión directa del trabajo del sector, trasladando al espacio público una tarea que sostiene diariamente el funcionamiento de la actividad en toda la provincia. “La Carrera no es un evento más. Es una forma concreta de mostrar lo que implica este trabajo. Acá no hay relato, hay oficio”, expresó Juan Rousselot.